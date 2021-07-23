АР: пожарные на западе США борются с огнем на территории почти 600 тыс. га

НЬЮ-ЙОРК, 23 июля. /ТАСС/. Пожарные в США продолжают борьбу с природными возгораниями на западе страны, где огнем охвачены почти 600 тыс. га территории. Как сообщает в четверг агентство Associated Press, на руку экстренным службам сейчас играет смена погоды и направления ветра.

Крупнейший пожар - в Орегоне

Крупнейший из полыхающих сейчас в США пожаров зарегистрирован в штате Орегон, он получил название Bootleg. Как отмечает АР, на юго-восточном направлении он сейчас приближается к границам одного из прошлых очагов возгорания. Власти надеются, что выжженная земля, на которой практически не осталось древесины, может несколько снизить темпы распространения огня, который сейчас разрастается со скоростью около 6 км в день. Кроме того, высокая влажность воздуха и смена направления ветра в минувшую среду и в ночь на четверг способствуют тому, что пожарным становится проще бороться с огнем.

"Пожарные отряды и службы поддержки добились значительного прогресса", - приводит АР слова одного из местных пожарных Джо Праммера. При этом он признает, что несмотря на успехи, "для обеспечения безопасности местных жителей предстоит сделать еще очень много".

Пока без жертв

"Нет сомнений в том, что климатические изменения происходят сейчас прямо у нас на глазах", - констатировала в четверг на пресс-конференции губернатор Орегона Кейт Браун. К настоящему моменту, указывает АР, сгорели более 70 жилых домов и свыше 100 других построек. Эвакуированы жители более 2 тыс. домов, еще 5 тыс. попадают под действие предупреждения о возможной эвакуации. Сведений о возможных погибших пока не поступало.

Сейчас на территории Орегона, где полыхают в общей сложности 7 лесных пожаров, огнем охвачены более 200 тыс. га земли. По оценкам специалистов, прежде, чем пожарным удастся локализовать наиболее крупный из них, выгореть может до 40 тыс. га.

Ситуация в других штатах

Помимо Орегона, природные пожары полыхают и в других штатах на западе страны. Так, по данным Национального межведомственного пожарного центра, 17 очагов возгорания зафиксированы в штате Монтана, 16 - в Айдахо. Восемь пожаров бушуют в Калифорнии, где огнем охвачены свыше 93 тыс. га земли.

Пожары в Калифорнии пока не привели к столь опустошительным последствиям, как в Орегоне - в результате стихии там сгорели лишь две постройки. Тем не менее, власти вынуждены были оповестить о необходимости эвакуации жителей округа Бьютт, где на площади свыше 34 тыс. га полыхает пожар, получивший название "Дикси".

Телекомпания CNN отмечает, что именно Бьютт в большей степени пострадал в 2018 году, когда в Калифорнии был зафиксирован самый опустошительный в истории штата пожар. Тогда в результате стихии погибли 85 человек, уничтожены свыше 18,8 тыс. построек.

В общей сложности в западных американских штатах зафиксированы сейчас 79 крупных пожаров, сообщает Национальный межведомственный пожарный центр. Огнем охвачены 586 тыс. га земли.