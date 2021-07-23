Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Прикамье

ТАСС, 23 июля. Сход вагонов грузового поезда произошел в городе Краснокамске Пермского края, задержек движения не произошло, пострадавших нет. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

"Около 5 часов утра на переезде в городе Краснокамске Пермского края произошел сход четырех вагонов грузового поезда 3881, следовавшего со станции Оверята до станции Краснокамск. Опрокидывания вагонов, груженых целлюлозой и цементом, не произошло. Задержек движения и пострадавших нет. Объем повреждений пути уточняется", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы ведомства, на место происшествия для координации действий правоохранительных и контролирующих органов выехал Пермский транспортный прокурор. Транспортной прокуратурой по итогам проверки исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта будут приняты необходимые меры реагирования.