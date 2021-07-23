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Тюменские таможенники изъяли более 4 тыс. пачек сигарет без акцизных марок

Сигареты произвели в Европе, России и Белоруссии

ТЮМЕНЬ, 23 июля. /ТАСС/. Сотрудники отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров Тюменской таможни изъяли более 4 тыс. немаркированных пачек сигарет, произведенных в Европе, России и Белоруссии. Об этом сообщили в пресс-службе региональной таможни.

"Операция проходила во взаимодействии с оперативно-разыскным подразделением таможни и управлением Роспотребнадзора по Тюменской области. 4 215 пачек сигарет производства Европы, России и Республики Белоруссия с нарушениями предприниматель хранил на складе и реализовывал на прилавках своей торговой точки", - цитирует пресс-служба начальника отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров таможни Сергея Ходюка.

В пресс-службе уточнили, что табачные изделия изъяли сотрудники управления Роспотребнадзора по Тюменской области в рамках возбужденного дела об административном правонарушении по ч. 4 ст. 15.12 КоАП РФ "Производство или продажа товаров и продукции <…> без соответствующей маркировки".

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