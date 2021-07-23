В Якутии прокуратура начала проверку по факту разлива нефтепродуктов

ЯКУТСК, 23 июля. /ТАСС/. Прокуратура Чурапчинского района с привлечением специалистов в Якутии организовала проверку по факту разлива нефтепродуктов, сообщили в пятницу в пресс-службе прокуратуры республики.

"На место выехал прокурор Чурапчинского района. Предварительно установлено, что разлив около 3,5 тонн дизельного топлива произошел на федеральной автомобильной дороге "Колыма" в районе Болтогинского наслега (сельского поселения) на границе Чурапчинского и Таттинского районов в результате поломки запорного устройства бензовоза, перевозившего топливо", - говорится в сообщении.

В ходе проверки установят причины и условия, повлекшие разлив, ущерб, причиненный окружающей среде, а также дадут оценку соблюдению требований природоохранного законодательства. На контроль взяли работы по ликвидации разлива топлива, добавили в ведомстве.

"На месте работают госинспекторы Чурапчинской и Таттинской инспекции государственного экологического надзора. В ходе проверки будет осуществлен осмотр места происшествия, отобраны пробы природных сред", - сказали в пресс-службе Минэкологии региона.