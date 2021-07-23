Адвокаты экс-директора "Открытой России" Пивоварова обжаловали продление его ареста

КРАСНОДАР, 23 июля. /ТАСС/. Адвокаты экс-директора "Открытой России" (деятельность организации признана нежелательной на территории РФ) Андрея Пивоварова подали апелляционные жалобы на постановление Октябрьского районного суда Краснодара, которым был продлен срок содержания его под стражей до 29 октября. Об этом сообщается в пятницу на странице Пивоварова в Twitter.

Октябрьский районный суд Краснодара в среду продлил срок содержания под стражей на время предварительного следствия экс-директору "Открытой России" Андрею Пивоварову, обвиняемому по делу о деятельности нежелательной организации, до 29 октября. Заседание по рассмотрению ходатайства следователя о продлении меры пресечения проходило в закрытом режиме. "Адвокаты Александр Валявский и Сергей Бадамшин подали апелляционные жалобы на постановление Октябрьского районного суда Краснодара, который в закрытом режиме продлил содержание Андрея под стражей до 29 октября", - говорится в сообщении.

В обоснование поданной апелляционной жалобы приводятся следующие аргументы: инкриминируемое ему преступление теперь квалифицируется как не тяжкое, а средней тяжести, представленные доказательства следствия якобы недопустимы, заседание прошло с нарушением принципа гласности. "После избрания меры пресечения Андрею Пивоварову вступили в силу изменения в статью 284.1 УК РФ. Теперь преступление, в совершении которого он обвиняется, отнесено к преступлению средней тяжести, по этой категории заключение под стражу практически не применяют", - заявил ТАСС адвокат Валявский.

Пивоваров был задержан 31 мая в Санкт-Петербурге при вылете в Варшаву. Его этапировали в Краснодар для проведения следственных действий, позже ему было предъявлено обвинение. Как сообщали журналистам в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю, по версии следствия, в августе 2020 года обвиняемый, являясь участником иностранной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ, разместил в открытом доступе сведения агитационного характера в поддержку данной организации. До этого Пивоваров уже неоднократно привлекался к административной ответственности за участие в нежелательной организации.

Первомайский районный суд Краснодара 2 июня удовлетворил ходатайство следователей об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Пивоварова на срок до 31 июля. Позже Краснодарский краевой суд, рассматривая жалобу его адвокатов, не нашел оснований для замены ранее избранной в отношении Пивоварова меры пресечения, оставив его под стражей. Защита Пивоварова подала жалобу в Четвертый кассационный суд общей юрисдикции на избранную в отношении него меру пресечения.

Ранее "Открытая Россия" заявила о самоликвидации, в том числе отделений в регионах. Организация была учреждена в 2001 году по инициативе Михаила Ходорковского, который стал председателем правления.