Пять человек пострадали в ДТП в Новой Москве

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Mercedes столкнулся в грузовым автомобилем на трассе М-3 "Украина" в Новой Москве, в результате пострадали пять человек. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичной ГУ МВД России.

"В поселении Первомайское на 41-м км автодороги М-3 "Украина" водитель Mercedes-Benz не справился с управлением и наехал на стоявший на проезжей части грузовой автомобиль ГАЗ-331043, который наносил дорожную разметку в отсутствие временных дорожных знаков. В результате пострадали водитель иномарки и четыре пассажира", - сказал собеседник агентства.

По его словам, два человека были госпитализированы с переломами, множественными ушибами и ссадинами, остальные пострадавшие после оказания медицинской помощи были отпущены. В главке уточнили, что ДТП произошло накануне. Движение автотранспорта в связи с происшествием было ограничено по двум полосам. По факту аварии проводится проверка.