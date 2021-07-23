AFP: в ДР Конго боевики убили не менее 16 человек

ТАСС, 23 июля. По меньшей мере 16 человек убиты боевиками из группировки "Альянс демократических сил" (АДС) близ города Бени в провинции Северное Киву на востоке Демократической Республики Конго. Об этом в пятницу сообщило агентство AFP со ссылкой на местные власти.

По его информации, атака была совершена вечером в четверг, когда мирные жители возвращались с рынка. Среди погибших числятся шесть женщин, девять мужчин и ребенок.

АДС сформирован на основе мусульманской секты на западе Уганды в 1995 году как исламистская группировка, находившаяся в оппозиции к правительству страны. По данным ООН, боевики АДС за последние два года убили на востоке ДРК более 1,3 тыс. гражданских лиц. Конголезские силы безопасности отмечают, что главари группировки установили связи с международными террористическими организациями, в том числе с сомалийской "Аш-Шабаб".