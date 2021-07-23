Прокурор потребовал назначить якутскому "шаману" Габышеву принудительное лечение

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Представитель гособвинения в пятницу потребовал назначить Александру Габышеву, который называет себя "шаманом", принудительные меры медицинского характера. Об этом ТАСС рассказал координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников, который оказывает подсудимому правовую помощь.

"В ходе прений сторон прокурор потребовал назначить Габышеву принудительные меры медицинского характера. Вынесение постановления суда по данному вопросу назначено на 26 июля", - сказал он.

Ранее психолого-психиатрическая экспертиза признала Габышева невменяемым. Перед этим Следственный комитет возбудил в отношении Габышева уголовное дело по ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). Ему назначили психолого-психиатрическую экспертизу, он принудительно содержится в психиатрическом стационаре. По версии следствия, Габышев нанес с помощью самодельного меча колотую рану бедра бойцу спецназа Росгвардии.

В сентябре прошлого года в отношении Габышева избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде по уголовному делу о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Согласно постановлению, "Габышев с 6 марта по 22 мая, находясь в неустановленном месте, обратился лично к группе людей с призывами к осуществлению экстремистской деятельности".