Мосгорсуд 13 августа начнет рассматривать иск Юрия Лозы к Первому каналу на 5 млн рублей

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Мосгорсуд 13 августа приступит к рассмотрению иска певца Юрия Лозы на 5 млн рублей из-за трансляции песни "Плот" на музыкальном шоу "Голос" на Первом канале. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Московский городской суд рассмотрит исковое заявление певца и композитора Юрия Лозы к АО "Первый канал" о защите исключительных прав на музыкальное произведение "Плот", прозвучавшее в программе "Голос", которая в дальнейшем была размещена в сети Интернет. В исковых требованиях Юрий Лоза просит запретить АО "Первому каналу" создание технических условий, обеспечивающих размещение, распространение и иное незаконное использование музыкального произведения "Плот" путем включения в состав телепередачи "Голос"; взыскать с ответчика компенсацию за нарушение исключительных прав на музыкальное произведение и за незаконное его использование в размере 4 млн рублей, а также компенсацию морального вреда за нарушение личных неимущественных прав в размере 1 млн рублей", - сказали в Мосгорсуде.

По сообщению суда, истец указывает, что ответчик существенным образом испортил произведение автора, создав неприемлемую для создателя версию оригинала. По версии Лозы, "в музыкальном произведении произошли изменения в мелодии, гармонии, песня была сокращена до куплета и припева продолжительностью 1 минута 55 секунд. Целостность и замысел произведения подверглись неприемлемым для автора воздействиям, в частности, был полностью изменен инструментальный состав в музыкальной части произведения. Песня искажена для сопровождения голоса солирующим клавишным инструментом, с участием барабанов и иных инструментов в составе оркестра, чего нет в оригинале".

Лоза также услышал непристойную иронию в словах ведущих "Голоса", а также распространение несоответствующих фактов из его биографии, унижающих честь, достоинство и деловую репутацию.

Ранее сообщалось о подаче Лозой иска к Первому каналу, однако подробности искового заявления не сообщались.