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В Туве в ДТП погибли три человека

Еще трое пострадали

ТАСС, 23 июля. Грузовик врезался в легковушку в Туве, погибли трое, в том числе несовершеннолетний. Две женщины и ребенок доставлены в больницу, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе МВД по Туве.

"На круговой развязке при подъезде к городу Кызылу произошло столкновение двух транспортных средств. По предварительным данным, у грузовой автомашины отказала тормозная система и водитель допустил наезд на легковую автомашину Honda. В результате ДТП на месте скончались водитель легковой автомашины и два пассажира, один из которых несовершеннолетний. В республиканскую больницу доставлены еще трое пассажиров - две женщины и ребенок", - сообщили в МВД.

По предварительным данным, у пострадавших переломы ног. Сейчас устанавливаются все обстоятельства ДТП.

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