Суд оштрафовал на 1 тыс. рублей экс-сенатора Королева за оставление места ДТП

ЛИПЕЦК, 23 июля. /ТАСС/. Мировой суд оштрафовал на 1 тыс. рублей экс-сенатора и бывшего губернатора Липецкой области Олега Королева за оставление места ДТП 13 мая, а также в очередной раз лишил его водительских прав на один год. Об этом ТАСС в пятницу сообщила пресс-секретарь Липецкого областного суда Юлия Дружинина.

19 мая мировой суд уже лишил Королева водительских прав на один год за оставление места ДТП (ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ). В ходе заседания вину за столкновение с легковым автомобилем, произошедшее в мае, попытался взять на себя старший брат бывшего губернатора - 73-летний Сергей Королев, однако судья не поверил ему, так как тот не мог назвать ни марку, ни цвет автомобиля, с которым произошло столкновение. Сегодня в судебном участке №13 Правобережного судебного района Липецка было рассмотрено еще два дела об административных правонарушениях в отношении экс-сенатора об оставлении места ДТП. Речь идет о повреждении дорожных знаков возле домов №24 и №43 на улице Студеновской в Липецке.

"В первом случае (на Студеновской, 27) суд признал виновным Олега Королёва по ч.1 ст. 12.27, посчитав, что умысел на оставление места ДТП не доказан, то есть лицо, управлявшее транспортным средством, действительно, могло не заметить, что был задет дорожный знак. Назначен штраф в размере 1 тыс. рублей. Во втором случае суд признал, что имело место умышленное оставление места ДТП: водитель не мог не заметить ДТП, поскольку автомобиль сдавал назад, чтобы съехать с разделительной полосы и вновь продолжить движение. Таким образом, по факту ДТП на ул. Студеновской, 43 суд признал виновным Олега Королева по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ и назначил ему наказание в виде лишения права управление транспортным средством сроком на 1 год", - сообщила Дружинина.

Кроме того, в пятницу утром в судебном участке №12 Правобережного района рассматривалось еще одно административное дело против Королева об отказе от прохождения медосвидетельствования на состояние алкогольного опьянения после резонансного ДТП 13 мая. Однако решением суда оно было отложено до 2 августа.

В мае 2020 года в полицию Липецка поступило сообщение о том, что на улицах города замечен автомобиль Lexus, который грубо нарушает правила дорожного движения. Сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя, которым оказался сенатор и экс-губернатор Липецкой области Олег Королев. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов после этого обратился в прокуратуру региона и в Совет Федерации с просьбой рассмотреть вопрос о привлечении сенатора к ответственности после ДТП с его участием. Совет Федерации 23 июня досрочно прекратил полномочия Королева, который ранее написал соответствующее заявление по состоянию здоровья.