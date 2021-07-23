Движение на трассе Выборг - Светогорск перекрыли из-за ДТП

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Движение на федеральной дороге А-181 (Выборг - Светогорск) полностью перекрыто из-за ДТП, в котором столкнулись легковой автомобиль и "Камаз". Об этом ТАСС сообщили в пятницу в учреждении "Упрдор Северо-Запад", которое обслуживает трассу.

"ФКУ Упрдор "Северо-Запад" информирует о том, что на федеральной дороге А-181, подъезд к МАПП "Светогорск" (Выборг - Светогорск) полностью перекрыто движение в связи с ДТП. По предварительным данным, на 36 км (мост через Вуоксу) водитель легкового автомобиля ("Соболь") совершил столкновение с грузовым автомобилем ("Камаз")", - сказали в учреждении.

Отмечается, что движение полностью перекрыто с 19:00 мск. "Имеется информация об одном пострадавшем", - добавили в учреждении.

Автомобильная дорога федерального значения А-181 "Скандинавия", продолжение федеральной автодороги М-10 "Россия", идет от Санкт-Петербурга к многостороннему автомобильному пункту пропуска "Светогорск", где находится граница с Финляндской Республикой.