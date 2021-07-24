В Якутии ликвидировали 15 природных пожаров на площади 11 тыс. га

ЯКУТСК, 24 июля. /ТАСС/. Пятнадцать природных пожаров ликвидировано в Якутии на площади 11 тыс. га за последние сутки. Об этом сообщает в субботу пресс-служба регионального управления МЧС России.

"За сутки ликвидировано 15 [природных пожаров] на общей площади свыше 11 тыс. га. Сложная лесопожарная обстановка сохраняется на территории Вилюйского, Верхневилюйского, Мирнинского, Горного, Жиганского, Кобяйского, Ленского, Нюрбинского, Олекминского, Оймяконского, Томпонского, Таттинского, Сунтарского и Хангаласского районов, где зарегистрировано 202 очага", - говорится в сообщении.

За сутки на тушение природных пожаров было задействовано 2 069 человек и 263 единицы техники, привлеченных органами управления Якутской территориальной подсистемы РСЧС. "Сотрудниками проведена работа по прокладке и расширению минерализованных полос вдоль населенных пунктов Кюерелях, Кептин и Магарас, а также тушение отдельных очагов по периметру пожаров, также вдоль трассы на территории Горного района выставлены посты специальной техники", - сказали в МЧС.

Из-за действующих природных пожаров 17 населенных пунктов и город Якутск находятся в зоне задымленности.

Как сообщил на брифинге первый заместитель председателя правительства Якутии Дмитрий Садовников, в регионе тушат 58 пожаров, локализованы 17. "Сегодня угроза населенным пунктам и объектам экономики отсутствует. Пришел долгожданный дождь, и мы надеемся, что по мере прохождения дождей количество пожаров уменьшится", - сказал Садовников. По данным оперштаба республики, на особом контроле обстановка в населенных пунктах Горного района - Ерт, Магарас и Кюерелях.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов РФ. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации, с 1 июля жителям запрещено посещать леса.