Бастрыкин поставил на контроль расследование убийства полицейского в Ставрополе

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль центрального аппарата СК расследование уголовного дела об убийстве сотрудника уголовного розыска в Ставрополе. Об этом журналистам сообщили в субботу в пресс-службе СК.

"Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание руководству следственного управления СК России по Ставропольскому краю доложить о ходе расследования уголовного дела и поставил его на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.

По данным следствия, ночью 23 июля возле одного из многоэтажных домов Ставрополя неизвестные совершили нападение на заместителя начальника уголовного розыска отдела полиции номер четыре Ставрополя, один из них открыл стрельбу по полицейскому. Пострадавшего доставили в больницу, где он умер в реанимации.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, ведется розыск двоих подозреваемых. "По предварительной версии, это было спланированное убийство. Преступники поджидали сотрудника полиции. Когда он приехал к дому, один из них открыл стрельбу из огнестрельного оружия. После этого преступники скрылись на автомобиле", - сообщили в правоохранительных органах.