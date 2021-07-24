В ДТП с "Газелью" в Орловской области пострадали шесть человек

ТАСС, 24 июля. Шесть человек пострадали, двое из них госпитализированы в результате ДТП с участием "Газели" и автомобиля Daewoo Matiz, которое произошло в субботу утром на автодороге Орел - Ефремов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления МВД по Орловской области.

"В результате происшествия водитель и три пассажира Matiz получили телесные повреждения, двое из них госпитализированы. Также пострадали водитель и пассажир автомобиля "Газель", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в субботу, в 10:25, водитель автомобиля Matiz, двигаясь по автодороге Орел - Ефремов, столкнулся с автомобилем "Газель", выехав на полосу встречного движения. В результате ДТП пострадали шесть человек, на месте аварии работали сотрудники ГИБДД.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, все пострадавшие живы, детей среди них нет.