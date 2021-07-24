Женщину в Петербурге отправили под домашний арест по делу о мошенничестве с соцпутевками

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Суд в Петербурге отправил под домашний арест управляющую компании по делу о мошенничестве с путевками в санатории для детей-инвалидов. Об этом в субботу сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

"Красносельский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ирины Мухиной, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление") - ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество") УК РФ. Суд следствию отказал, избрав домашний арест. Срок меры - 21.09.2021",- говорится в сообщении.

Следствие полагает, что Мухина, являясь управляющим ИП ООО "Экспертная компания", планировала похитить бюджетные средства администрации Красносельского района Петербурга и заключила контракт на сумму 32,8 млн рублей. Тем самым она взяла на себя обязательства по организации стационарного отдыха на побережье Черного и Азовского морей в санаторно-курортных организациях для круглосуточного пребывания детей-инвалидов.

"Следствие утверждает, что Мухина заранее знала, что требования по указанному контракту выполнить не сможет и выполнять их не планировала. Довести преступление до конца Мухина не смогла по независящим от нее обстоятельствам, так как нарушения были выявлены и пресечены", - пояснили в пресс-службе.

Вину Мухина не признала.