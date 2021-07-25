СМИ: взрывное устройство сработало у офиса нефтяной компании в Афинах

АФИНЫ, 25 июля. /ТАСС/. Взрыв произошел в субботу вечером у офиса нефтяной компании в афинском пригороде Вари, пострадал один человек. Об этом сообщила газета Proto Thema, ссылаясь на источники в полиции.

По их словам, подложенное взрывное устройство сработало вскоре после 22:30 (совпадает с мск) у здания компании на улице Каподистриу. Легкие ранения получил охранник, стоявший у входа. На место прибыли две пожарные машины для тушения возгорания. Расследованием происшествия занимаются сотрудники отдела полиции по обезвреживанию взрывчатых веществ.

По данным газеты Ethnos, речь идет об офисе нефтяной компании Revoil.

На сайте фирмы говорится, что Revoil - это на 100% греческая нефтяная компания, контролирующая 10,4% (по данным на май 2020 года) местного рынка нефтепродуктов. Revoil торгует горюче-смазочными материалами через свою сеть, насчитывающую более 520 заправочных станций по всей Греции.