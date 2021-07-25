У подозреваемого в убийстве полицейского в Ставрополе изъяли патроны

ПЯТИГОРСК, 25 июля. /ТАСС/. Обоймы и патроны изъяли у 28-летнего подозреваемого в убийстве замначальника уголовного розыска одного из отделов полиции Ставрополя, сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Ставропольскому краю.

"В ходе проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий обнаружены и изъяты обоймы пистолетов и патроны, назначен ряд экспертиз, в том числе баллистическая, дактилоскопическая", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас проводятся следственные действия. Следствием готовятся документы для ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Продолжается работа по установлению других причастных к совершению преступления.

По данным следствия, ночью 23 июля возле одного из многоэтажных домов Ставрополя неизвестные напали на сотрудника полиции, один из них начал стрелять. В результате полицейский от полученных ран умер в реанимационном отделении городской больницы. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство"), ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия").