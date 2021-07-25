Два человека погибли в ДТП со скорой помощью в Нижегородской области

ТАСС, 25 июля. Три автомобиля, включая скорую помощь, столкнулись в Нижегородской области, в результате чего погибли два человека, еще пятеро пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 02:45 мск 25 июля поступило сообщение о ДТП по адресу: Городецкий район, 53-й км автодороги регионального значения Линда - Городец - Заволжье, плотина Нижегородской ГЭС, северо-западнее от г. Заволжье. Произошло столкновение трех автомобилей (двух легковых и скорой медицинской помощи)", - сообщили в региональном главке.

Погибли два человека, мужчина и женщина 1969 года рождения. Пострадавшие госпитализированы, среди них нет детей, отметили в главке.