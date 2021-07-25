Полиция возбудила дело после ДТП со скорой в Нижегородской области

ТАСС, 25 июля. Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с двумя легковыми автомобилями и машиной скорой помощи в Нижегородской области, сообщили в ГУ МВД России по региону.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 6. ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, совершенное лицом в состоянии опьянения"). Предполагаемому виновнику ДТП грозит лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет", - говорится в сообщении.

По данным регионального ГУ МВД, ДТП произошло ночью 25 июля на 47-м км автодороги Линда - Городец - Заволжье. Водитель, управляя автомобилем Volkswagen Passat, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем Nissan Qashqai, который двигался впереди в попутном направлении. В результате столкновения Nissan Qashqai выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем ГАЗ-3221 (скорая помощь), сообщили в региональном главке.

Как сообщали в ГУ МЧС по региону, в результате ДТП погибли два человека, пятеро пострадали.

В региональном ГУ МВД сообщили, что водитель Volkswagen Passat 1980 года рождения отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения. В отношении него полицейскими составлен соответствующий административный материал по ст. 12. 26 КоАП РФ. По информации баз данных, ранее он к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения не привлекался.