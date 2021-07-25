Пожар произошел в жилом здании в центре Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Пожар действует в жилом доме на Лиговском проспекте в историческом центре Санкт-Петербурга, существует угроза распространения огня, сообщили журналистам в Главном управлении МЧС по городу.

"В 15:28 мск поступило сообщение о пожаре по адресу: Центральный район, Лиговский проспект, дом 115. В жилом здании происходит горение кровли на площади 300 кв. м <...>", - говорится в сообщении управления. Там также заявили об угрозе распространения огня.

По обновленным данным управления, ранг сложности пожара повышен до номера три. "В 16:23 ранг пожара повышен до № 3. К ликвидации пожара привлечено от МЧС 22 единицы техники и 89 человек личного состава", - добавили там.