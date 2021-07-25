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В результате провала грунта рядом с вокзалом близ Парижа погиб один человек

Инцидент произошел в зоне, где велись работы по созданию железнодорожного узла, через который проходят четыре линии

ПАРИЖ, 25 июля. /ТАСС/. Крупный оползень и провал грунта привели к гибели в воскресенье рабочего вблизи вокзала города Маси к югу от Парижа. Об этом сообщил телеканал BFM со ссылкой на местные власти.

По его данным, инцидент произошел в зоне, где велись работы по созданию железнодорожного узла, через который проходят четыре линии. Причины смещения почвы неизвестны. В частности, произошло осыпание грунта, находившегося на возвышении над другими путями. На этой насыпи велись буровые работы с целью ее укрепления.

В настоящее время на месте происшествия работают несколько десятков спасателей. Инцидент привел к сильному нарушению движения высокоскоростных поездов TGV, прибывающих и отправляющихся с парижского вокзала Монпарнас. На этой железнодорожной линии прервано все движение между столицей и юго-западом страны. В результате на путях остановились около 70 экспрессов с десятками тысяч пассажиров. Национальное общество железных дорог Франции задействует объездные железнодорожные маршруты до других парижских вокзалов.

Инцидент в Маси произошел в период максимальной нагрузки на железнодорожные сети страны в связи с сезоном летних отпусков.

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