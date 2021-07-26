Работу аэродрома в Хабаровском крае приостановили после падения самолета

ХАБАРОВСК, 26 июля. /ТАСС/. Работа аэродрома Калинка в Хабаровском районе Хабаровского края, рядом с которым разбился легкомоторный самолет, приостановлена. Об этом ТАСС сообщили в Дальневосточном следственном управлении на транспорте СК России.

"Работа аэродрома приостановлена", - сказали в управлении.

Самолет упал утром 24 июля при взлете вблизи аэродрома Калинка. На борту судна находились два человека, в том числе президент Федерации авиационного спорта Дальнего Востока Татьяна Новиковская. Мужчина погиб на месте, женщина была госпитализирована, но позже она умерла. Расследуется уголовное дело по ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта").

На месте падения самолета к работе приступили специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК). "Специалисты Межгосударственного авиационного комитета подключились. Проводится дополнительный осмотр места крушения воздушного судна с участием специалистов МАК", - добавили в управлении.

Аэродром Калинка расположен в 30 км от Хабаровска, предлагает желающим стать участниками тренировочных полетов, воздушных прогулок вдоль береговой линии Хабаровска и другие услуги. Катастрофы на аэродроме Калинка происходили и ранее. Так, в апреле 2020 года в районе Калинки упал самолет Л-142. Командир воздушного судна и три пассажира погибли. В апреле 2019 года рядом с Калинкой разбился самолет Як-18. Погибли владелец самолета, а также президент федерации авиационного спорта Дальнего Востока Владимир Левшин.