Летевший из Минска в Анталью самолет подал сигнал тревоги над Белгородской областью

ТАСС, 26 июля. Пассажирский самолет, выполняющий рейс Минск - Анталья, подал сигнал тревоги над Белгородской областью, сообщил ТАСС источник в авиационных кругах.

"Пассажирский Boeing-737 рейсом Минск - Анталья подал сигнал тревоги, пролетая над Белгородской областью", - сказал собеседник агентства.

Boeing-737 летел в обход Украины, а после подачи сигнала снизился и развернулся на северо-северо-восток. Воздушное судно изменило курс сначала в сторону Воронежа, а потом Москвы.

По данным портала Flightradar24.com, высота полета самолета составляет 2,4 тыс. метров. Он находится в воздухе 1 час и 43 минут. Причина внештатной ситуации устанавливается.

По информации источника, самолет авиакомпании "Белавиа" совершит посадку в Москве. "Самолет после подачи сигнала тревоги совершит посадку в московском аэропорту", - сказал собеседник агентства.

"На борту самолета находятся 197 пассажиров и 7 членов экипажа", - добавил он.

Закрытие авиасообщения

Киев с 26 мая закрыл авиасообщение с Белоруссией, а с 29 мая запретил белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины. Поводом для этих мер послужила посадка в Минске в связи с ложным сообщением о минировании самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего по маршруту Афины - Вильнюс. После посадки борта информация о минировании не подтвердилась. Позже стало известно, что в самолете находился разыскиваемый властями Роман Протасевич - один из основателей телеграм-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан сотрудниками правоохранительных органов Белоруссии, была также задержана летевшая с ним гражданка РФ София Сапега.