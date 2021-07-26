Мосгорсуд признал законным решение о заочном аресте экс-главы ФБК Жданова

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Мосгорсуд в понедельник признал законным решение о заочном аресте бывшего гендиректора Фонда борьбы с коррупцией (признан в РФ НКО-иноагентом и экстремистской организацией) Ивана Жданова по делу о неисполнении решения суда. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Мосгорсуд оставил жалобу стороны защиты Жданова без удовлетворения, а решение первой инстанции - без изменения", - сказали в пресс-службе.

Экс-директор ФБК был заочно арестован Нагатинским районным судом в конце июня. Ранее судебный участок мирового судьи столичного района Даниловский оштрафовал Жданова на 100 тыс. рублей по уголовному делу за неисполнение решения суда. На основании этого решения он был в международный розыск.

Согласно приговору, Жданов не исполнил решение Люблинского суда Москвы от 2017 года, по которому был удовлетворен иск бизнесмена Алишера Усманова о защите чести и достоинства к ФБК и Алексею Навальному. Суд обязал их удалить из интернета ряд эпизодов фильма "Он вам не Димон" и опубликовать опровержение ложных сведений. Как сказано в тексте приговора, в полной мере ничего из этого не было сделано, хотя несколько записей со своих ресурсов ФБК удалил.