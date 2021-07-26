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На Ставрополье арестовали двух подозреваемых в экстремизме

Возбуждено уголовное дело по статье "Организация деятельности экстремистской организации"

ПЯТИГОРСК, 26 июля. /ТАСС/. Ессентукский городской суд арестовал двух человек, которые подозреваются в участии в деятельности экстремистской организации. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Ставропольского краевого суда.

"Три материала поступило в суд. Рассмотрели два, по ним заключение под стражу", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что еще один материал рассмотрят в понедельник.

Ранее пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю сообщила, что в рамках сопровождения уголовного дела по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ ("Организация деятельности экстремистской организации") 21 и 22 июля задержаны и доставлены в ГСУ СК России по СКФО восемь участников экстремистского сообщества, осуществляющих пропаганду идей запрещенной в РФ организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра", а также вовлечение новых адептов. В апреле 2021 года были установлены и задержаны 16 лиц, входивших в состав этой экстремистской ячейки. 

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