ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Самолет "Уральских авиалиний" приземлился в Екатеринбурге с отказавшим автопилотом. Уральская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов, сообщили в понедельник в ведомстве.

"При выполнении рейса U6-206 авиакомпании "Уральские авиалинии" по маршруту Минеральные воды - Екатеринбург от командира воздушного судна А-320 поступила информация об отказе автопилота. Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов", - говорится в сообщении.

Как уточнили в транспортной прокуратуре, посадка самолета была произведена в ручном режиме в соответствии с расписанием. На борту находились 130 пассажиров, из них 21 ребенок, шесть членов экипажа. Из них никто не пострадал.