На Ставрополье арестовали еще одного подозреваемого участника экстремистской организации

ПЯТИГОРСК, 26 июля. /ТАСС/. Ессентукский городской суд 26 июля арестовал еще одного человека, который подозревается в участии в деятельности экстремистской организации, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Ставропольского краевого суда.

"Избрали меру пресечения еще одному фигуранту. Он заключен под стражу на два месяца", - сказал собеседник агентства. Ранее суд арестовал двух фигурантов дела.

Пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю ранее сообщила, что в рамках сопровождения уголовного дела по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ "Организация деятельности экстремистской организации" 21 и 22 июля задержали и доставили в ГСУ СК России по СКФО восемь участников экстремистского сообщества, которые пропагандировали идеи организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра" (запрещена в РФ), а также занимались вовлечением новых адептов. В апреле 2021 года установили и задержали 16 лиц, которые входили в состав этой экстремистской ячейки.

По данным следствия, участники объединения 5 апреля 2021 года планировали совершение террористического акта на территории административного здания отдела полиции в Кисловодске с использованием изготовленного ими самодельного взрывного устройства, однако их действия пресекли сотрудники центрального аппарата ФСБ России, УФСБ России по Ставропольскому краю и ГУ МВД России по Ставропольскому краю.