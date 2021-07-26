Отбывающий 22 года в колонии житель Башкирии убил осужденного

УФА, 26 июля. /ТАСС/. Мужчина, осужденный на 22 года за двойное убийство, убил другого осужденного в колонии в Башкирии и спрятал тело в свинарнике. Возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону в понедельник.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего осужденного, отбывающего наказание в ФКУ "Исправительная колония № 16 УФСИН России по Республике Башкортостан" по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство")", - сказано в сообщении.

Между подозреваемым и его 32-летней жертвой произошел конфликт во время работ на свиноферме. Он ударил своего оппонента по голове деревянным бруском, в результате чего тот сразу умер, нападавший закопал тело в загоне для скота.

"Благодаря правильно избранной тактике допроса и предъявления собранных доказательств, мужчина сознался в содеянном и указал местонахождение тела потерпевшего. В настоящее время следователи совместно с оперативниками ФСИН продолжают устанавливать все обстоятельства совершенного преступления. Подозреваемый в 2016 году был осужден за двойное убийство, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера, к 22 годам лишения свободы", - добавили в СК.