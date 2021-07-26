В Пермском крае произошло возгорание на магистральном газопроводе

ПЕРМЬ, 26 июля. /ТАСС/. Возгорание произошло на магистральном газопроводе в Кишертском районе Пермского края. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства природных ресурсов Пермского края

"Видеокамера "Лесохранитель" зафиксировала возгорание у д. Заборье Кишертского района. Произошел прорыв на газопроводе, угрозы лесному фонду нет", - рассказал собеседник агентства.

По предварительным данным ведомства, угрозы распространения огня нет, информации о погибших и пострадавших не поступало.

В МЧС добавили, что произошла разгерметизация на магистральном газопроводе. "В настоящее время представителями "Трансгаз - Чайковский" задвижки перекрыты. Происходит факельное выгорание, также проводится ликвидация возгорания сухой растительности на площади 2 га", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что угроза распространения пожара на жилые дома отсутствует. В результате происшествия пострадавших нет. Всего для работ привлекли 21 человека и восемь единиц техники.