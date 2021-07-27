Прямой ущерб от лесных пожаров в Якутии превышает 1 млрд рублей

ЯКУТСК, 27 июля. /ТАСС/. Прямой ущерб от лесных пожаров в Якутии на данный момент составляет более 1 млрд рублей. Об этом сообщила во вторник журналистам пресс-служба регионального управления МЧС России.

С начала пожароопасного сезона на территории республики зарегистрировали 1 227 природных пожаров, за аналогичный период 2020 года - 1 503.

"В соответствии с представленными документами прямой ущерб от лесных пожаров составил более 1 млрд рублей. Сейчас активно проводится работа по его возмещению. Например, на сегодняшний день добровольно возмещен ущерб на сумму около 150 тыс. рублей, а также нашим ведомством приняты меры принудительного характера. Судами удовлетворены ходатайства об аресте имущества виновных лиц на сумму более 1 млн рублей", - цитирует пресс-служба заместителя начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Якутии Надежду Петрову.

По информации дознавателей, подавляющее количество природных пожаров - 1 077 из 1 227 пожаров - происходит из-за прохождения грозовых фронтов. Вторая наиболее распространенная причина возникновения природных пожаров - неосторожное обращение с огнем, всего зарегистрировано 57 таких случаев.

В текущем пожароопасном сезоне в ходе проверок установлено 28 виновных лиц. В 14 случаях возбуждены уголовные дела, девять граждан были привлечены к административной ответственности и выплатили штрафы. "Все 14 уголовных дел имеют судебную перспективу, пять из них направлены в суд. Остальные находятся в производстве, проводятся необходимые следственные действия", - добавила Петрова.

В регионе действуют 135 природных пожаров на площади свыше 1,2 млн га, проводятся работы по тушению 48 на площади 516 тыс. га. За прошедшие сутки локализовано 13 природных пожаров на общей территории 78 тыс. га, ликвидировано 34 на площади свыше 352 тыс. га. Якутия - один из самых пожароопасных регионов РФ. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации, с 1 июля жителям запрещено посещать леса.