Власти Забайкалья оценивают ущерб от всех волн паводка в 2021 году в 3,7 млрд рублей

ТАСС, 27 июля. Правительство Забайкальского края оценило в 3,7 млрд рублей ущерб, который нанесли региону паводки за весь 2021 год, сообщил во вторник на онлайн-совещании правительства РФ по чрезвычайным ситуациям на Дальнем Востоке губернатор Забайкалья Александр Осипов.

"Сейчас ведутся аварийно-восстановительные работы, главным ограничением для них является финансирование. <…> Общий объем по всем трем волнам составляет 3,7 млрд рублей. В первую очередь мы сосредоточили деньги на социальные выплаты", - сказал Осипов.