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Власти Забайкалья оценивают ущерб от всех волн паводка в 2021 году в 3,7 млрд рублей

По словам губернатора региона, сейчас ведут аварийно-восстановительные работы, главным ограничением для них является финансирование
© Пресс-служба ЗабЖД/ТАСС

ТАСС, 27 июля. Правительство Забайкальского края оценило в 3,7 млрд рублей ущерб, который нанесли региону паводки за весь 2021 год, сообщил во вторник на онлайн-совещании правительства РФ по чрезвычайным ситуациям на Дальнем Востоке губернатор Забайкалья Александр Осипов.

"Сейчас ведутся аварийно-восстановительные работы, главным ограничением для них является финансирование. <…> Общий объем по всем трем волнам составляет 3,7 млрд рублей. В первую очередь мы сосредоточили деньги на социальные выплаты", - сказал Осипов.

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РоссияЗабайкальский край
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