Ущерб регионам Дальнего Востока от паводков в 2021 году оценивают в 7,9 млрд рублей

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 июля. /ТАСС/. Ущерб, нанесенный регионам Дальнего Востока паводками в этом году, оценивается в 7,9 млрд рублей. Об этом заявил во вторник вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев на совещании по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Дальнего Востока.

"У нас был паводок в 2013 году, крупномасштабный, большой, <…> уровень паводка этого года существенно выше. Тем не менее в 2013 году пострадали более 220 тысяч человек, общий объем ущерба превысил 42 млрд рублей. В этом году - 12,9 тысяч человек и расчетный объем ущерба - 7,9 млрд. То есть это все в разы меньше и в плане последствий для людей, и в плане финансовых последствий", - сказал Трутнев.

Он отметил, что соразмерных с 2013 годом последствий удалось избежать благодаря четкой работе Министерства природных ресурсов России.

"Также была частично выполнена работа по строительству гидротехнических сооружений. Эту работу нужно обязательно завершить", - сказал он.

О паводках на Дальнем Востоке

Регионы Дальнего Востока периодически подвергаются паводкам. Обычно их вызывают обильные дожди летом или осенью. Сейчас мощный паводок переживает Амурская область, в регионе введен режим ЧС межрегионального характера. Подтопленными оказались 975 жилых домов, а также две тыс. приусадебных участков, десять мостов, 45 участков автомобильных дорог. Всего в зону подтопления попали 32 населенных пункта, пострадали более семи тыс. человек.

В Забайкальском крае паводки, возникающие еще с весны, периодически наносят ущерб жилью и инфраструктуре. В июле подтопленными оказались более 2,6 тыс. домов, пострадали 6,7 тыс. человек. Предварительная сумма ущерба составила 2,2 млрд рублей. Из-за подъема уровня воды также 23 июля был разрушен мост Транссибирской магистрали в Шилкинском районе, на восстановление движения ушло три дня.

В 2013 году на ДФО обрушился паводок, который, по оценке экспертов, привел к самому масштабному наводнению за последние 115 лет. Причиной наводнения стали интенсивные ливневые дожди.