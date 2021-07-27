В Бурятии обнаружили останки тел членов экипажа и пассажиров пропавшего год назад Ан-2

УЛАН-УДЭ, 27 июля. /ТАСС/. Останки тел двух членов экипажа и четырех пассажиров пропавшего год назад Ан-2 обнаружены у найденного туристами разбившегося воздушного судна в Тункинском районе Бурятии. Об этом сообщили во вторник в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

Информация об обнаружении обломков воздушного судна в горах поступила в следственные органы 24 июля 2021 года, на следующий день на место выехала оперативная группа - следователи и следователи-криминалисты.

"Сотрудники следственного управления провели осмотр места авиакатастрофы. Обнаружены останки тел членов экипажа и пассажиров. Они направлены в Иркутск для проведения судебно-медицинской и генотипоскопической экспертиз", - сообщается на сайте ведомства.

Самолет Ан-2 авиакомпании "Феникс" (бортовой номер RA-71276) вылетел 19 июля 2020 года из поселка Кырен Тункинского района Бурятии и не вышел на связь. На его борту находились шесть человек - два члена экипажа и четыре члена экипажей других воздушных судов авиакомпании "Феникс", которые позже должны были принять участие в обработке лесов.

Поиски велись как на земле, так и с воздуха до конца сентября на территории Тункинского и Окинского районов Бурятии, а также в соседней Иркутской области, пока не установился снежный покров. Было пройдено около 30 тыс. кв. км, произведено 129 вылетов вертолетами и самолетами, 11 полетов беспилотным летательным средством Минобороны РФ, наземной группировкой пройдено 647,5 кв. км. В июле 2021 года поиски были возобновлены.

После исчезновения самолета с людьми на борту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". В настоящее время расследование уголовного дела продолжают.