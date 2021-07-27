В Ливадийском дворце в Ялте вандал разрисовал горгулью

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июля. /ТАСС/. Полиция Ялты задержала подозреваемого в вандализме, который из-за неодобрения дизайна композиции "Колодец с горгульей" на территории бывшей южной резиденции российских императоров разрисовал архитектурное творение баллончиком с краской. Об этом во вторник сообщается на сайте МВД по Крыму.

В сообщении уточняется, что накануне сотрудники полиции зафиксировали факт нанесения повреждений на архитектурно-художественную композицию "Колодец с горгульей", расположенную на территории Ливадийского дворца. Она входит в предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения "Комплекс сооружений дворца", 1910-1911 года". Был установлен подозреваемый 33-летний мужчина.

"Задержанный дал признательные показания и написал явку с повинной. Со слов задержанного, таким образом он хотел продемонстрировать свое неодобрение дизайну архитектурного творения и придать ему выразительность. При этом мужчина полностью осознавал предусмотренные законом последствия своих деяний", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ "Вандализм, то есть осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах". "Согласно санкции статьи, злоумышленнику грозит наказание от денежного штрафа до трех месяцев лишения свободы", - сообщается на сайте.

Ливадийский дворец в Крыму - последнее сооружение Российской Империи, созданное для семейства Романовых архитектором Н. П. Красновым в первом десятилетии XX века. В феврале 1945 года здесь проходила Ялтинская конференция руководителей трех союзных держав - СССР, США и Великобритании, и проживала американская делегация во главе с Франклином Рузвельтом. Рядом на склоне горы Могаби расположен крупнейший на Южном берегу Крыма Ливадийский парк. В 1974 году в Ливадийском дворце были открыты историко-мемориальный и выставочный отделы, а в 1993 году дворец получил статус музея.