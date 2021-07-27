Мишустин поручил федеральным ведомствам сформировать бригады для оперативного выезда на ЧС

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил федеральным ведомствам сформировать из своих представителей оперативные бригады, которые будут выезжать на чрезвычайные ситуации для оперативного решения проблем пострадавших граждан.

"Необходимо выезжать на места, общаться с людьми, они должны чувствовать вашу и нашу поддержку, и в связи с этим я попросил бы формировать небольшие бригады, в том числе состоящие из представителей федеральных органов исполнительной власти, и регулярно выезжать на места. Я попросил бы здесь особо участия Министерства финансов, поскольку ситуации чрезвычайные, деньги надо выделять быстро из Резервного фонда, и такие решения нам необходимы на сегодняшний день практически во всех регионах, где случились ЧС", - сказал Мишустин во вторник на совещании, посвященном ликвидации последствий наводнений на Дальнем Востоке.

"Пожалуйста, сформируйте такие бригады с участием министерства природных ресурсов, Минстроя и так далее", - обратился премьер к участникам совещания.

"Держите ситуацию на личном контроле, необходимо обязательно выезжать на места", - указал глава кабмина губернаторам.