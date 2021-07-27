В Ватикане начался громкий процесс по делу о растрате с участием кардинала

ВАТИКАН, 27 июля. /ТАСС/. Судебный процесс по делу о нарушениях и злоупотреблениях при приобретении недвижимости в Лондоне, в котором наряду с девятью обвиняемыми проходит высокопоставленный прелат кардинал Анджело Беччу, начался в Ватикане. Как сообщили во вторник в службе печати Святого престола, под судебное заседание был отведен специально оборудованный в марте под трибунал зал в административных помещениях Ватиканских музеев.

Кроме Беччу, который на момент предполагаемого преступления занимал пост заместителя государственного секретаря Ватикана по общим делам, на скамье подсудимых оказались видные финансисты и риелторы, а также бывшие сотрудники ватиканских учреждений, включая бывшего президента Управления финансовой информации Ватикана Рене Брюльхарта, а также экс-директора Управления финансовой информации Ватикана Томмазо Ди Руцца. Им вменяются в вину мошенничество, злоупотребления, предоставление ложной информации, коррупция, отмывание денег, обнародование секретных документов.

Речь идет о громком деле о приобретении по заведомо высокой цене здания в центре Лондона в качестве инвестиции за счет пожертвований. "Финансовая утечка" оценивается следствием, которое началось в 2019 году, от десятков до сотни миллионов евро. Ранее Беччу был вынужден подать в отставку с должности префекта Конгрегации прославления святых, отречься от прав, связанных с кардинальским саном, и был фактически удален от курии в сентябре прошлого года в связи с подозрениями о его причастности к этому громкому финансовому скандалу. Сам прелат неоднократно отрицал все обвинения и заявил о намерении прояснить все в суде.

Примечательно, что внутреннее расследование в Ватикане началось после сигнала ватиканского банка "Институт религиозных дел", а утечка информации в СМИ привела к отставке главы ватиканской жандармерии Доменико Джани, который уволился, взяв на себя ответственность за своих подчиненных, предположительно поделившихся информацией с журналистами.

Папа Римский Франциск считает, что инвестировать церковные деньги вполне законно, чтобы преумножать их для благотворительных целей. Нынешний понтифик провел ряд реформ судебной системы Ватикана. Впервые в папском городе-государстве судят такого высокопоставленного представителя курии, причем светские судьи, отмечает агентство ANSA. Это также самый крупный процесс в истории Ватикана в сфере финансовых преступлений.