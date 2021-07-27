В Приэльбрусье спасатели организовали переправу в месте схода селевого потока

НАЛЬЧИК, 27 июля. /ТАСС/. Спасатели в пешем порядке переводят людей по закрытой селевыми массами автодороге на единственной трассе, ведущей к курорту Эльбрус в Эльбруском районе Кабардино-Балкарии. Дорога закрыта для транспорта в обоих направлениях, сообщил ТАСС начальник ПСП "Высокогорный" Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Адемей Джаппуев.

С 05:30 мск 27 июля временно закрыт участок единственной автодороги А-158, ведущей к курорту Эльбрус близ поселка Эльбрус, после схода селевого потока из-за обильных осадков.

"В настоящее время организована переправа людей в пешем порядке через селевые наносы, которые закрыли федеральную трассу. На месте работают 15 спасателей МЧС", - рассказал Джаппуев.

В пресс-службе ФКУ Упрдор "Кавказ" сообщили, что на месте работают семь единиц спецтехники. Ориентировочно, движение будет восстановлено к 15:00. МЧС просит жителей и гостей республики воздержаться от поездок в данном направлении. На ближайшие два дня в регионе объявлено штормовое предупреждение. Так, по данным Гидрометцентра КБР, до конца суток 28 июля местами по территории КБР ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 18-23 м/с, на реках подъем уровня воды до неблагоприятных отметок, в горах сход селей малого объема. В настоящее время в регионе идут дожди, ожидается, что в Нальчике за пять ближайших дней выпадет 45 мм осадков.

Курортная зона Приэльбрусье расположена в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии и является самым популярным местом в регионе среди туристов. Ежегодно на курорт съезжаются сотни тысяч любителей активных видов отдыха, в 2020 году там побывали 424 тыс. путешественников. В КБР в настоящее время продолжается активный туристический сезон, в гостиницах, санаториях и турбазах наблюдается наплыв отдыхающих.