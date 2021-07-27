В пригородах Афин тушат лесные пожары с применением авиации

АФИНЫ, 27 июля. /ТАСС/. Греческие пожарные борются во вторник с сильным лесным пожаром в северном пригороде Афин, дым от него ощущается в греческой столице. Об этом сообщило Афинско-Македонское агентство новостей (АМNA).

Огонь бушует в лесном массиве муниципалитета Дионисос поблизости от поселка Галини в районе между населенными пунктами Стамата и Родополис. По данным пожарной охраны, огонь подобрался к домам, наземные силы пожарных и пожарная авиация пытаются его потушить. Жители поселка Галини эвакуированы.

С огнем борются 43 пожарных на 14 пожарных машинах. С воздуха воду на пламя сбрасывают два самолета и два вертолета. Огонь раздувается сильными ветрами, которые достигают 5 баллов по шкале Бофорта.

Одновременно пожарные тушат еще один лесной пожар, который возник во вторник в афинском районе Виронас. По первой информации пожарной службы, непосредственной опасности для домов, находящихся поблизости, нет. На месте происшествия работают 15 пожарных на семи пожарных машинах и вертолет.

В Греции в последнее время установилась очень жаркая погода, дуют сильные ветры. Со вторника на десять дней метеорологическая служба прогнозирует местами жару до 40-45 градусов по Цельсию. В результате ежедневно возникают десятки различных возгораний, которые приходится тушить пожарным по всей стране.