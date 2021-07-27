Адвокат Герасимов попросил Болсонару оплатить гонорар за помощь помилованному водителю

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Российский адвокат Павел Герасимов обратился к президенту Бразилии Жаиру Болсонару с требованием оплатить услуги за оказание юридической помощи помилованному в этом году в РФ бразильцу Робсону Оливейру, осужденному за контрабанду наркотиков, говорится в документе, сообщил ТАСС сам адвокат.

"Герасимов обратился с досудебным требованием о взыскании долга с президента Бразилии за услуги по освобождению До Нассименто Оливейра Робсона, которому грозил пожизненный срок в российской тюрьме за попытку ввоза наркотических средств для экс-футболиста "Спартака" Фернандо", - следует из текста обращения. которое имеется в распоряжении ТАСС. Сумма долга составляет $25 тыс. и более 2 млн рублей, отметил Герасимов в беседе с ТАСС.

Оливейру арестовали и поместили в СИЗО в Кашире в 2019 году при попытке провоза запрещенного в России лекарственного препарата - гидрохлорида метадона. Как утверждалось, лекарство предназначалось для тестя футболиста. Прокуратура в прениях сторон в подмосковном суде запросила для бразильца 12 лет колонии. Приговором Домодедовского городского суда Московской области от 9 декабря 2020 года Робсон признан виновным в контрабанде наркотиков, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года (санкция статьи, по которой был осужден водитель экс-защитника "Спартака", предусматривает пожизненное лишение свободы).

В октябре прошлого года Болсонару заявил, что хочет лично обсудить с Владимиром Путиным возможность освобождения бразильца. По мнению президента южноамериканской республики, Оливейра "действовал из лучших побуждений и даже помыслить не мог, что перевозимое им лекарство", которое в Бразилии можно приобрести в аптеке при наличии рецепта врача, в России считается наркотиком. Осужденный был помилован Путиным в марте этого года и вернулся в Бразилию.