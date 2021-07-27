Движение на внутренней стороне ТТК в Москве затруднено на 4,3 км из-за ДТП

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Авария с участием трех автомобилей произошла на Хорошевской эстакаде в Москве. Движение транспорта затруднено на 4,3 км по внутренней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК), сообщается во вторник в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На Хорошевской эстакаде столкнулись два автомобиля, после чего в них врезался еще один. Заняты правый и средний ряд. Движение по внутренней стороне ТТК затруднено на 4,3 км. Пострадавших нет. По возможности выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении.