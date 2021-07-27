В Абхазии из-за разлива рек после ливней подтопило около 400 домов и гостиницу

СУХУМ, 27 июля. /ТАСС/. Более 350 частных домов и гостиницу подтопило в городе Гудаута в результате произошедшего из-за ливней разлива рек, несколько машин унесло в море, сообщил ТАСС глава администрации Гудаутского района Абхазии Баграт Боджгуа. В Сухуме, по данным МЧС, подтоплены более 30 домов.

"Основной удар стихия нанесла городу Гудаута, около двух часов ночи во вторник вышли из берегов сразу четыре реки и затопили более 350 частных домов, у людей испортилась мебель, техника, несколько машин унесло в море, единственное, они успели с первых этажей подняться на вторые, и тем самым удалось избежать жертв. Подтопленной оказалась гостиница "Золотой якорь" в Гудауте. Никто из отдыхающих россиян в этой гостинице и в частном секторе не пострадал, однако, по предварительной информации, пять машин, принадлежащих туристам, повреждены. В настоящее время ГАИ составляет необходимые документы", - сказал Боджгуа.

По его словам, за исключением Гудауты и нескольких сел далее к российско-абхазской границе ситуация в Гудаутском районе стабильная, дорога на высокогорное озеро Рица - один из главных объектов показа - открыта, экскурсионные группы заезжают в обычном режиме. Оперативный штаб при администрации устанавливает размер причиненного стихией ущерба.

По информации пресс-службы МЧС Абхазии, подразделения МЧС всю ночь и с раннего утра устраняют последствия непогоды во всех пострадавших районах. Отмечается, что основной удар стихия нанесла городу Гудаута и Гудаутскому району, где уровень воды в местных реках поднялся почти до двух метров, жителей многих домов пришлось эвакуировать. В спасательной операции было задействовано семь единиц техники, 45 человек личного состава пожарно-спасательной части Гудауты, Гагры и Сухума.

"В столице Абхазии наводнение вызвало подтопление жилых домов на улицах Чанба, Щеглова, Агрба и Ашхацава, где подтоплено более 30 домов, однако эвакуация людей не понадобилась. Столичный поисково-спасательный отряд задействовал пять единиц спецтехники и личный состав в количестве 30 человек", - говорится в сообщении.

Как сообщил ТАСС глава администрации Очамчырского района Беслан Бигвава, в селе Джгярда подтопило четыре дома, размыло центральную автотрассу в районе села Тамыш, вышедшая из берегов река на некоторое время существенно затруднила движение транспорта. "Сейчас ситуация на автотрассе стабилизировалась, движение восстановлено", - сказал он.