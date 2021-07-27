Пожар, возникший в результате взрыва на предприятии в Леверкузене, потушили

БЕРЛИН, 27 июля. /ТАСС/. Пожар, возникший в результате мощного взрыва, прогремевшего во вторник утром на территории центра по утилизации отходов в германском городе Леверкузен на юге федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия, потушен. Об этом во вторник сообщили местные власти со ссылкой на заявление оператора.

"Пожар потушен после взрыва на складе в центре утилизации в районе Бюрриг", - отмечается в сообщении. При этом указывается, что спасатели продолжают поиск пропавших без вести.

Ранее указывалось, что около 09:40 по местному времени (10:40 мск) на химическом предприятии, расположенном на территории промзоны Chempark в районе Висдорф (город Леверкузен) и находящемся под управлением компании Currenta GmbH & Co. OHG, произошел сильный взрыв. По последним данным, как минимум один человек погиб, 16 пострадали и еще четверо числятся пропавшими без вести.

В настоящее время причина случившегося не установлена, однако уточняется, что в центре по утилизации отходов в районе Бюрриг взорвалась цистерна. Ведется расследование. Местная полиция предупредила жителей о необходимости держать двери и окна закрытыми, а также призвала не покидать свои дома.