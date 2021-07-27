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Самолет из Минвод экстренно сел в Воронеже

Посадку совершили из-за плохого самочувствия пассажира

ТАСС, 27 июля. Самолет, летевший по маршруту Минеральные Воды - Москва, совершил экстренную посадку в аэропорту Воронежа из-за плохого самочувствия пассажира, которого пришлось госпитализировать. Об этом ТАСС во вторник рассказали в пресс-службе международного аэропорта Воронеж.

"Самолет, следовавший рейсом Минводы - Москва, сегодня приземлился в Воронеже из-за состояния здоровья одного из пассажиров. Его забрал автомобиль Центра медицины катастроф для госпитализации", - сообщила собеседница агентства.

По ее словам, в настоящий момент борт уже вылетел в Москву.

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РоссияСтавропольский крайВоронежская область
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