Самолет из Минвод экстренно сел в Воронеже

ТАСС, 27 июля. Самолет, летевший по маршруту Минеральные Воды - Москва, совершил экстренную посадку в аэропорту Воронежа из-за плохого самочувствия пассажира, которого пришлось госпитализировать. Об этом ТАСС во вторник рассказали в пресс-службе международного аэропорта Воронеж.

"Самолет, следовавший рейсом Минводы - Москва, сегодня приземлился в Воронеже из-за состояния здоровья одного из пассажиров. Его забрал автомобиль Центра медицины катастроф для госпитализации", - сообщила собеседница агентства.

По ее словам, в настоящий момент борт уже вылетел в Москву.