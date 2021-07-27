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Автобус врезался в столб возле здания МГУ

Два человека пострадали

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Автобус с пассажирами въехал в столб рядом с главным зданием МГУ им. М. В. Ломоносова на юго-западе Москвы, двое пострадали. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в экстренных службах.

"Рядом с главным зданием МГУ им. Ломоносова автобус № 111 с пассажирами въехал в мачту городского освещения, два человека пострадали", - сказал собеседник агентства.

Источник уточнил, что возгорание после ДТП не последовало. "Один из пострадавших после осмотра медиков от госпитализации отказался", - добавил он. На месте работают сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов, причины и обстоятельств ЧП устанавливаются.

Как сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России, водителя автобуса и еще троих пассажиров осматривают медики. 

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Россия
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