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В Дагестане произошло землетрясение

В ГУ МЧС по региону сообщили, что толчки на поверхности не ощущались

МАХАЧКАЛА, 28 июля. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5 произошло в Республике Дагестан, последствий нет. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Поступила информация о том, что в 03:41 в Хунзахском районе Республики Дагестан (координаты 42 градуса 54 минуты северной широты, 46 градусов 58 минут восточной долготы) зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 5 на глубине 47 км. Информация о разрушениях и пострадавших в связи с данными подземными толчками не поступала", - сказал собеседник агентства.

По его словам, толчки на поверхности не ощущались. "Социально значимые объекты работают в штатном режиме", - добавил представитель ГУ МЧС по региону.

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