В Башкирии полиция нашла подпольную нарколабораторию

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции выявили в городе Нефтекамске в Башкирии нарколабораторию по изготовлению мефедрона, изъято 123 кг наркотиков и более 887 прекурсоров и химических реактивов. Об этом ТАСС в среду сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Злоумышленники изготавливали мефедрон в нарколаборатории, расположенной в частном доме на территории города Нефтекамска. Затем оптовыми партиями сбывали его покупателям через интернет-магазин в так называемом теневом сегменте Сети, - сказала она. - Всего в результате оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий из незаконного оборота изъято более 123 кг синтетических наркотиков. Кроме того, полицейские выявили склад, где хранилось свыше 887 кг прекурсоров и химических реактивов".

По словам Волк, задержаны четверо подозреваемых, у них в ходе обыска в дачном доме обнаружены самодельный химический реактор, средства связи, оборудование для вакуумной упаковки товара и средства индивидуальной защиты, которые, как предполагается, использовались при синтезе запрещенных веществ. По имеющейся информации, производственная мощность лаборатории позволяла изготавливать до 15 кг готового товара в день.

"По версии следствия, вещества и оборудование для производства наркотиков фигурантам доставлялись из других регионов посредством транспортных компаний. Участники криминальной организации тщательно соблюдали меры конспирации, каждый из них отвечал за свое направление деятельности", - добавила представитель МВД.

В отношении четверых злоумышленников возбуждены уголовные дела по статьям об организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ), незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств (ч. 5. ст. 228.1 УК РФ) и незаконном приобретении, хранении или перевозке прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ (ч. 2. ст. 228.3 УК РФ). Все уголовные дела соединены в одно производство, задержанных арестовали.