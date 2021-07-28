В Хабаровском крае начали восстанавливать дороги после паводка на горных реках

ХАБАРОВСК, 28 июля. /ТАСС/. Дорожники приступили к восстановлению транспортной инфраструктуры, поврежденной паводком на горных реках в Верхнебуреинском районе Хабаровского края. Об этом сообщается в среду на сайте регионального правительства.

"Аудит всех разрушений уже проведен. По нашим данным, всего повреждено 23 км дорог и 11 мостов, из них 18 км и два моста на региональных трассах, 5 км и девять мостов на автодорогах местного значения. Предварительно на их восстановление потребуется 243 млн рублей. Заявки на финансирование уже сформированы и направлены в краевой Минфин. После поступления средств восстановить все объекты мы сможем достаточно быстро. Работы должны быть завершены в этом году. Такую задачу поставил глава региона Михаил Дегтярев", - приводятся в сообщении слова министра транспорта и дорожного хозяйства края Романа Мирошина. Ранее сообщалось о десяти поврежденных мостах.

Кроме того, началось восстановление автомобильных дорог на станции Ургал-1. По некоторым дорогам часть работ уже выполнена. На подъезде к селу Усть-Ургал на седьмом километре через реку Тарас завершена укладка водопропускных труб и отсыпка дорожного полотна вместо разрушенного моста. На подъезде к поселку Алонка полностью засыпаны промоины на 22-м и 23-м километрах.

Отмечается, что бесперебойный и безопасный проезд транспорта обеспечен практически на всех участках дорог в муниципалитете, кроме проезда в поселки Шахтинский и Софийск. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, работа паромной переправы через Бурею, связывающей населенные пункты с районным центром - поселком Чегдомын, пока не возобновлена.

"Дополнительно под руководством Федерального дорожного агентства создана рабочая группа по оценке ущерба, нанесенного паводком автомобильным дорогам края. Также с коллегами из ФКУ ДСД "Дальний Восток" планируем выехать на осмотр разрушенных дорог и мостов для того, чтобы запросить средства на их восстановление из федерального бюджета", - цитируют в сообщении министра.

Паводки на Бурее, Нимане, Ургале и Умальте начались после сильных дождей в середине июля. В реках резко выросли уровни воды. Были подтоплены 89 жилых домов в поселениях Ургал и Усть-Ургал. Вода уже сошла с подтопленных территорий, люди вернулись в свои дома. В поселениях ведутся работы по откачке воды, просушке домов, расчистке и дезинфекции освобожденных от воды мест. При этом гидрологи прогнозируют новый паводок в ближайшие дни.