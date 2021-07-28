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В Зеленограде подросток на Mercedes въехал в автобус

Пострадал один человек

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Шестнадцатилетний подросток на Mercedes въехал в автобус в Зеленограде, в результате пострадала женщина. Об этом сообщает прокуратура Москвы в своем Telegram-канале.

"На Центральном проспекте в Зеленограде произошло ДТП. По предварительной информации, 16-летний юноша, управляя автомобилем марки Mercedes, совершил столкновение с автобусом. Есть пострадавшая", - сообщает надзорное ведомство. Женщине оказывается медицинская помощь.

На месте находится зампрокурора Зеленоградского административного округа Дмитрий Панов. В связи с аварией прокуратура проводит проверку.

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