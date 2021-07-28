На Урале оштрафовали компанию за картельный сговор со станцией переливания крови

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Компания "Альфа фарм" выплатила штраф около 3 млн рублей за антиконкурентное соглашение со Свердловской областной станцией переливания крови. Медучреждение заплатило 2,6 млн рублей, сообщил в среду на пресс-конференции руководитель регионального управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Дмитрий Шалабодов.

"Наконец-то завершилось наше длительное дело с компанией "Альфа фарм" и станцией переливания крови, все судебные заседания закончены, Верховный суд тоже закончил все разбирательства, и компании заплатили оборотный штраф. Штраф "Альфа фарм" составил около 3 млн рублей, а больницы - 2,6 млн рублей", - сказал Шалабодов в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

По данным антимонопольного ведомства, между областной станцией переливания крови и ООО "Альфа Фарм" было заключено ограничивающее конкуренцию устное соглашение. Областная станция переливания крови с 2015 по 2018 год продавала иммуноглобулин только "Альфа фарм", предоставляя компании скидку в 30% и отказывая остальным предприятиям.